Чи буде кримінальна справа щодо Медведчука: генпрокурор побачила "перспективу"

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова вважає, що кримінальне провадження проти депутата від ОПЗЖ Віктор Медведчука є "перспективним". Справа може привести до"посадки".

Про це вона повідомила в ефірі передачі " Право на владу".

Венедиктова вважає, що справа проти Медведчука по нафтопродуктопроводу перспективна. За її словами, прокурори працюють щодня для досягнення результату. "Я не можу говорити якісь певні речі, тому що це мій суб'єкт. Будь-який народний депутат-це мій суб'єкт. Підозру буду підписувати я. можемо (посадити, - ред.)? Так, можемо. Чи бачу перспективу? Так, бачу. Працюють правоохоронні органи? Працювати. Слідство триває. Коли ми вийдемо на процесуальний документ, підписаний Генеральним прокурором Венедиктовою? Дату Я вам назвати не можу", - заявила генпрокурор.