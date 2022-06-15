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Что будет с ценами на продукты в ближайшие месяцы: прогноз Минагрополитики

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Украина, Среда 15 июня 2022 14:02
Что будет с ценами на продукты в ближайшие месяцы: прогноз Минагрополитики Фото: цены на продукты до октября расти не должны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине приближается сезон сбора урожая, поэтому предпосылок для роста цен нет. Кроме того, летом обычно дешевеет молочная продукция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, которого цитирует пресс-служба министерства.

"Что касается цен на с/х продукцию, то есть элемент сезонности. Если мы говорим о группе садоводства - овощи, плоды, ягоды, - то мы приближаемся к сезону несколько меньших цен. Приближается сбор урожая. Как минимум до конца октября предпосылок для роста цен нет", - сказал он.

Как отметил Высоцкий, аналогично в этот период также увеличиваются надои коров и несколько дешевеет молочная продукция.

"Поэтому, если не будет макровызовов, как, например, дальнейшего роста цен на топливо или других факторов, которые могут влиять на цену, чисто с точки зрения аграрного цикла, предпосылок для повышения цен сейчас нет", - спрогнозировал замминистра.

Напомним, потребительские цены в Украине в мае 2022 года по сравнению с апрелем выросли на 2,7%. В годовом измерении (к маю прошлого года) инфляция ускорилась до 18,0%.

По оценкам Национального банка, инфляционное давление будет сохраняться из-за последствий полномасштабной войны. По итогам 2022 года инфляция может превысить отметку 20%, но будет оставаться контролируемой.

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