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Що буде з цінами на продукти в найближчі місяці: прогноз Мінагрополітики

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Україна, Середа 15 червня 2022 14:02
Що буде з цінами на продукти в найближчі місяці: прогноз Мінагрополітики Фото: Ціни на продукти до жовтня зростати не повинні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні наближається сезон збору урожаю, тому передумов для зростання цін немає. Крім того, влітку зазвичай дешевшає молочна продукція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, якого цитує прес-служба міністерства.

"Щодо цін на с/г продукцію, то є елемент сезонності. Якщо ми говоримо про групу садівництва - овочі, плоди, ягоди, - то ми наближаємося до сезону дещо менших цін. Наближається збір урожаю. Як мінімум до кінця жовтня передумов для зростання цін немає", - сказав він.

Як зазначив Висоцький, аналогічно в цей період також збільшуються надої корів та дещо дешевшає молочна продукція.

"Тому, якщо не буде макровикликів, як-от подальшого зростання цін на пальне чи інших факторів, які можуть впливати на ціну, суто з точки зору аграрного циклу, передумов для підвищення цін наразі немає", - спрогнозував заступник міністра.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в травні 2022 року порівняно з квітнем зросли на 2,7%. У річному вимірі (до травня минулого року) інфляція прискорилася до 18,0%.

За оцінками Національного банку, інфляційний тиск зберігатиметься через наслідки повномасштабної війни. За підсумками 2022 року інфляція може перевищити позначку 20%, але залишатиметься контрольованою.

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Ціни на продукти
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