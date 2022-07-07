Что будет с ценами на нефть и сколько будут давать за российскую: прогноз до конца 2022 года

Мировые цены на нефть продолжат снижаться до конца 2022 года. Стоимость российской нефти, которая продается со значительным дисконтом, упадет до 20-25 долларов за баррель.

Как отметил Билявский, аналитики Citigroup прогнозируют падение цен на нефть до 65 долларов за марку.

"Я ориентируюсь на эту группу экспертов. Я думаю, что Brent будет стоить 70 долларов к концу года. что на 30 долларов меньше, чем сейчас. Соответственно российский сорт Urals со всеми ограничениями, если и будет покуваться странами "Большой семерки", он будет покупаться за 20-25 долларов, что значительно ниже, чем заложено в бюджете государства-агрессора", - сказал он.

По его словам, основным фактором, который будет влиять на цену нефти, будет замедление темпов мировой экономики. В частности, на снижение деловой активности окажут давление коронавирусная инфекция и новая так называемая "обезьянья оспа".