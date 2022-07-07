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Что будет с ценами на нефть и сколько будут давать за российскую: прогноз до конца 2022 года

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Украина, Четверг 07 июля 2022 12:51
Что будет с ценами на нефть и сколько будут давать за российскую: прогноз до конца 2022 года Фото: российская нефть будет стоить не более 20-25 долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Мировые цены на нефть продолжат снижаться до конца 2022 года. Стоимость российской нефти, которая продается со значительным дисконтом, упадет до 20-25 долларов за баррель.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Билявский.

Как отметил Билявский, аналитики Citigroup прогнозируют падение цен на нефть до 65 долларов за марку.

"Я ориентируюсь на эту группу экспертов. Я думаю, что Brent будет стоить 70 долларов к концу года. что на 30 долларов меньше, чем сейчас. Соответственно российский сорт Urals со всеми ограничениями, если и будет покуваться странами "Большой семерки", он будет покупаться за 20-25 долларов, что значительно ниже, чем заложено в бюджете государства-агрессора", - сказал он.

По его словам, основным фактором, который будет влиять на цену нефти, будет замедление темпов мировой экономики. В частности, на снижение деловой активности окажут давление коронавирусная инфекция и новая так называемая "обезьянья оспа".

Как сообщало РБК-Украина, на прошлой неделе лидеры G7 договорились изучить возможность введения временных ограничений на импортные цены на российские ископаемые виды топлива, включая нефть. Премьер-министр Японии Фумио Кисида предложил ограничиться примерно половиной текущей цены.

Напомним, цены на нефть марки Brent упали 7 июля ниже 100 долларов за баррель.

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