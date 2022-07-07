Що буде з цінами на нафту та скільки даватимуть за російську: прогноз до кінця 2022 року

Світові ціни на нафту продовжать знижуватися до кінця 2022 року. Вартість російської нафти, яка продається зі значним дисконтом, впаде до 20-25 доларів за барель.

Як зазначив Білявський, аналітики Citigroup прогнозують падіння цін на нафту до 65 доларів за марку.

"Я орієнтуюся на цю групу експертів. Я думаю, що Brent буде коштувати 70 доларів до кінця року. що на 30 доларів менше, ніж зараз. Відповідно російський сорт Urals з усіма обмеженнями, якщо і буде купуватися країнами "Великої сімки", він буде купуватися за 20-25 доларів, що значно нижче, ніж закладено в бюджеті держави-агресора", - сказав він.

За його словами, основним чинником, який буде впливати на ціну нафти, буде уповільнення темпів світової економіки. Зокрема, на зниження ділової активності чинитимуть тиск коронавірусна інфекція та нова так звана "мавпаяча віспа".