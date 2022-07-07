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Що буде з цінами на нафту та скільки даватимуть за російську: прогноз до кінця 2022 року

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Україна, Четвер 07 липня 2022 12:51
Що буде з цінами на нафту та скільки даватимуть за російську: прогноз до кінця 2022 року Фото: російська нафта коштуватиме не більше 20-25 доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Світові ціни на нафту продовжать знижуватися до кінця 2022 року. Вартість російської нафти, яка продається зі значним дисконтом, впаде до 20-25 доларів за барель.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Білявський.

Як зазначив Білявський, аналітики Citigroup прогнозують падіння цін на нафту до 65 доларів за марку.

"Я орієнтуюся на цю групу експертів. Я думаю, що Brent буде коштувати 70 доларів до кінця року. що на 30 доларів менше, ніж зараз. Відповідно російський сорт Urals з усіма обмеженнями, якщо і буде купуватися країнами "Великої сімки", він буде купуватися за 20-25 доларів, що значно нижче, ніж закладено в бюджеті держави-агресора", - сказав він.

За його словами, основним чинником, який буде впливати на ціну нафти, буде уповільнення темпів світової економіки. Зокрема, на зниження ділової активності чинитимуть тиск коронавірусна інфекція та нова так звана "мавпаяча віспа".

Як повідомляло РБК-Україна, минулого тижня лідери G7 домовилися вивчити можливість введення тимчасових обмежень на імпортні ціни на російські викопні види палива, включаючи нафту. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда запропонував обмежитися приблизно половиною поточної ціни.

Нагадаємо, ціни на нафту марки Brent впали 7 липня нижче 100 доларів за барель.

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