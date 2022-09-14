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Что будет с ценами на газ в следующем году: прогноз Кабмина

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Украина, Среда 14 сентября 2022 09:10
Что будет с ценами на газ в следующем году: прогноз Кабмина Фото: газ в 2023 году будет дорогим (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Цены на импортный природный газ в 2023 году останутся высокими. Кабинет министров прогнозирует среднюю цену 1298,5 долларов за 1 тысячу кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на макроэкономический прогноз, текст которого есть в распоряжении редакции.

При этом на 2022 год Кабмин прогнозирует среднюю цену 1299,5 долларов за 1 тысячу кубометров.

Согласно макропрогнозу, цены на нефть марки Brent упадут в 2023 году до 94,3 долларов за баррель по сравнению со 105,5 долларов 2022 году.

Правительство ожидает, что средняя цена на железную руду в 2023 году упадет на 21,7% после роста на 22,7% в 2022 году.

Мировые цены на металлы в 2023 году снизятся на 6,0% после роста на 6,6% в 2022 году.

Напомним, стоимость импортного природного газа в августе 2022 года составила 861,9 долларов за 1 тыс. кубометров.

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