Что будет с ценами на газ в следующем году: прогноз Кабмина

Цены на импортный природный газ в 2023 году останутся высокими. Кабинет министров прогнозирует среднюю цену 1298,5 долларов за 1 тысячу кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на макроэкономический прогноз, текст которого есть в распоряжении редакции.

При этом на 2022 год Кабмин прогнозирует среднюю цену 1299,5 долларов за 1 тысячу кубометров.

Согласно макропрогнозу, цены на нефть марки Brent упадут в 2023 году до 94,3 долларов за баррель по сравнению со 105,5 долларов 2022 году.

Правительство ожидает, что средняя цена на железную руду в 2023 году упадет на 21,7% после роста на 22,7% в 2022 году.

Мировые цены на металлы в 2023 году снизятся на 6,0% после роста на 6,6% в 2022 году.