Що буде з цінами на газ наступного року: прогноз Кабміну

Ціни на імпортний природний газ в 2023 році залишаться високими. Кабінет міністрів прогнозує середню ціну 1298,5 доларів за 1 тисячу кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на макроекономічний прогноз, текст якого є в розпорядженні редакції.

При цьому на 2022 рік Кабмін прогнозує середню ціну 1299,5 доларів за 1 тисячу кубометрів.

Згідно з макропрогнозом, ціни на нафту марки Brent впадуть у 2023 році до 94,3 доларів за барель в порівнянні з 105,5 доларів 2022 році.

Уряд очікує, що середня ціна на залізну руду у 2023 році впаде на 21,7% після зростання на 22,7% у 2022 році.

Світові ціни на метали у 2023 році знизяться на 6,0% після зростання на 6,6% у 2022 році.