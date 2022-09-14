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Що буде з цінами на газ наступного року: прогноз Кабміну

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Україна, Середа 14 вересня 2022 09:10
Що буде з цінами на газ наступного року: прогноз Кабміну Фото: газ в 2023 році буде дорогим (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на імпортний природний газ в 2023 році залишаться високими. Кабінет міністрів прогнозує середню ціну 1298,5 доларів за 1 тисячу кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на макроекономічний прогноз, текст якого є в розпорядженні редакції.

При цьому на 2022 рік Кабмін прогнозує середню ціну 1299,5 доларів за 1 тисячу кубометрів.

Згідно з макропрогнозом, ціни на нафту марки Brent впадуть у 2023 році до 94,3 доларів за барель в порівнянні з 105,5 доларів 2022 році.

Уряд очікує, що середня ціна на залізну руду у 2023 році впаде на 21,7% після зростання на 22,7% у 2022 році.

Світові ціни на метали у 2023 році знизяться на 6,0% після зростання на 6,6% у 2022 році.

Нагадаємо, вартість імпортного природного газу у серпні 2022 року склала 861,9 доларів за 1 тис.кубометрів.

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