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Что будет с ценами на бензин в Украине: прогноз НБУ

Новина українською →
Украина, Вторник 07 июня 2022 09:47
Что будет с ценами на бензин в Украине: прогноз НБУ Фото: цены на бензин в Украине снижаться не будут (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Национальном банке Украины ожидают, что цены на топливо стабилизируются. Но снижения не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (май 2021 года).

"Основные причины дефицита - разрушение российскими захватчиками топливной инфраструктуры и НПЗ, блокирование портов, более дорогая и продолжительная логистика", - говорится в обзоре.

Что будет с ценами на бензин в Украине: прогноз НБУ

В НБУ напомнили, что 17 мая правительство приняло решение отказаться от государственного регулирования цен на топливо, чтобы операторы рынка могли насытить украинский рынок нефтепродуктов.

Что будет с ценами на бензин в Украине: прогноз НБУ

"В то же время мировые цены на нефть остаются высокими - выросли до 121 доллар за баррель. Как следствие, ожидается стабилизация цен на топливо, однако на высоком уровне", - прогнозируют в НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, ситуация с топливом в Украине начала улучшаться. Очереди на заправках по-прежнему есть, но бензин можно купить по 50-52 гривны за литр, дизтопливо по 55-58 гривен.

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Национальный банк Украины Цены на бензин
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