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Що буде з цінами на бензин в Україні: прогноз НБУ

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Україна, Вівторок 07 червня 2022 09:47
Що буде з цінами на бензин в Україні: прогноз НБУ Фото: ціни на бензин в Україні знижуватися не будуть  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Національного банку України очікують, що ціни на пальне стабілізуються. Але зниження не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (травень 2021 року).

"Основні причини дефіциту - руйнування російськими загарбниками паливної інфраструктури та НПЗ, блокування портів, дорожча та триваліша логістика", - йдеться в огляді.

Що буде з цінами на бензин в Україні: прогноз НБУ

У НБУ нагадали, що 17 травня уряд ухвалив рішення відмовитися від державного регулювання цін на пальне, щоб оператори ринку могли наситити український ринок нафтопродуктів.

Що буде з цінами на бензин в Україні: прогноз НБУ

"Водночас світові ціни на нафту залишаються високими - зросли до 121 долар за барель. Як наслідок, очікується стабілізація цін на пальне, проте на високому рівні", - прогнозують в НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, ситуація з паливом в Україні почала поліпшуватися. Черги на заправках як і раніше є, але бензин можна купити по 50-52 гривні за літр, дизпаливо по 55-58 гривень.

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Національний банк України Ціни на бензин
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