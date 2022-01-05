Что будет с субсидиями в Украине: хватит ли бюджетных денег

Правительство Украины урезало расходы на субсидии в государственном бюджете на 2022 год. Однако после повышения тарифов, которое ожидается в конце отопительного сезона, готово увеличить финансирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст закона о госбюджете (проект № 6000 ) на сайте парламента.

Расходы на субсидии сокращены

Согласно закону, расходы на льготы и жилищные субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрены на уровне 38,4 млрд гривен. Это меньше, чем планируется потратить в 2021 году (около 47,2 млрд гривен).

В то же время в Меморандуме с МВФ украинская власть обязуются увеличить расходы на жилищные субсидии для граждан весной 2022 года. В этот период ожидается рост тарифов на ЖКУ.

Как отмечается в документе, ассигнования в бюджете 2022 года на программы субсидий по оплате услуг ЖКХ достаточны для того же количества участников программ субсидий, как и в этом году при условии неизменности тарифов.

"Однако после пересмотра тарифов весной мы обеспечим, чтобы в пересмотренном бюджете были определены необходимые ресурсы для своевременного и полного обеспечения указанной программы", - говорится в меморандуме.

На какую сумму могут рассчитывать украинцы

В Минсоцполитики прогнозируют, что в 2022 году субсидии будут получать около 3 млн домохозяйств. Это примерно столько же, как и в прошлом году. Средняя сумма в отопительный сезон составит около 2 тысяч гривен.

Субсидии получат не все

В мае 2021 года существенно изменил порядок назначения жилищных субсидий. По новым правилам с 1 мая субсидий лишают в случае наличия депозитов в банках на 100 тысяч гривен, покупки валюты и других покупок на 50 тысяч гривен.

Ужесточение норм уже привело к тому, что перед отопительным сезоном 2021/2022 годов около 200 тысяч украинских домохозяйств не смогли получить субсидии. Препятствием становится депозит в банке или отсутствие работы у членов семей.

Кроме того, перед отопительным сезоном Кабмин отменил норму, введенную весной 2020 года, об увеличении на 50% социальных нормативов на ЖКУ при назначении субсидий. Повышенный норматив будет действовать только в случае введения в регионе "красного" уровня карантина.