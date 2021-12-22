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Может быть и 5 тысяч гривен. В Минсоцполитики назвали размер субсидии

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Киев, Среда 22 декабря 2021 10:38
Может быть и 5 тысяч гривен. В Минсоцполитики назвали размер субсидии Фото: в Минсоцполитики назвали размер субсидии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Минсоцполитики рассказали, что в этом отопительном сезоне субсидии будут получать около 3 млн домохозяйств. Средний размер помощи ориентировочно составит около двух тысяч гривен, но может быть и больше.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу министерства.

"Средний размер помощи ориентировочно составит около двух тысяч гривен. Но это может быть и три, и пять тысяч гривен - для каждой семьи размер субсидии рассчитывается индивидуально, учитывая ее состав и доход", - говорится в сообщении.

Также в министерстве сообщили, что сейчас более 80% получателям субсидии она была переназначена автоматически.

Напомним, министр социальной политики Марина Лазебная рассказала о том, как узнать о назначении субсидии онлайн.

Также Лазебная заявила, что органы, которые назначают субсидии гражданам, могут потребовать возврата денег. Если человек не сделает этого добровольно, то обращаются в суд с иском о принудительном взыскании.

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