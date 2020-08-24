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Кто будет стоять во главе Беларуси, является второстепенным, - Кулеба

Киев, Понедельник 24 августа 2020 13:06
Кто будет стоять во главе Беларуси, является второстепенным, - Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк, Игорь Литвиненко

Для Украины важна независимость Беларуси

Для Украины является важным независимость Беларуси. При этом фамилия того, кто будет во главе Беларуси, для правительства Украины является второстепенным.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во время совместной пресс-конференции с главой немецкого МИД Хайко Маасом, передает корреспондент РБК-Украина.

"Нам очень важна независимая Беларусь, а фамилия того, кто будет стоять во главе страны - является второстепенным", - сказал Кулеба.

Он отметил, что белорусский народ должен сделать выбор, основываясь на котором Европейский союз должен принимать решение, какую именно поддержку оказывать.

Напомним, ранее в МИД Украины призвали правительство Беларуси отказаться от силового урегулирования ситуации в стране, заявив, что прокладывать путь дубинками - путь в никуда.

Отметим, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые протесты, которые начались после завершения голосования на выборах президента. По официальным данным ЦИК, победу в них одержал Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. При этом в ЕС не признали результаты голосования, заявив о фальсификациях.

Также РБК-Украина писало, что Координационный совет белорусской оппозиции начинает подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию страны.

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Новости Украины БеларусьвыборыДмитрий Кулеба
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