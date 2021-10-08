Как будет работать почта во время длинных выходных в октябре: операторы обнародовали графики

В связи празднованием Дня защитника и защитниц в Украине будет четыре выходных дня подряд - с 14 по 17 октября. Крупнейшие почтовые операторы обнародовали графики работы на эти дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы "Укрпочты" и "Новой почты".

"Укрпочта". В День защитников и защитниц Украины 14 октября будут предоставлять услуги дежурные отделения "Укрпочты". Перечень отделений, которые будут работать 14 октября, обнародован на сайте компании. В остальные дни отделения будут работать по обычному графику. "Новая почта". В четверг-пятницу, 14-15 октября, отделения и адресная доставка "Новой почты" будут работать по графику, по которому работают в субботу (может отличаться в зависимости от отделения).