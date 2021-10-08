Як працюватиме пошта під час довгих вихідних у жовтні: оператори оприлюднили графіки

Через святкування Дня захисника та захисниць в Україні буде чотири вихідних дні поспіль - з 14 до 17 жовтня. Найбільші поштові оператори оприлюднили графіки роботи на ці дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби "Укрпошти" та "Нової пошти".

"Укрпошта". У День захисників та захисниць України 14 жовтня надаватимуть послуги чергові відділення "Укрпошти". Перелік відділень, що працюватимуть 14 жовтня, оприлюднений на сайті компанії. У інші дні відділення працюватимуть за звичним графіком. "Нова пошта". У четвер-п'ятницю, 14-15 жовтня, відділення та адресна доставка "Нової пошти" працюватимуть по графіку, за яким працюють у суботу (може відрізнятися в залежності від відділення).