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Як працюватиме пошта під час довгих вихідних у жовтні: оператори оприлюднили графіки

Автор: Олександр Білоус

Через святкування Дня захисника та захисниць в Україні буде чотири вихідних дні поспіль - з 14 до 17 жовтня. Найбільші поштові оператори оприлюднили графіки роботи на ці дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби "Укрпошти" та "Нової пошти".

"Укрпошта". У День захисників та захисниць України 14 жовтня надаватимуть послуги чергові відділення "Укрпошти". Перелік відділень, що працюватимуть 14 жовтня, оприлюднений на сайті компанії. У інші дні відділення працюватимуть за звичним графіком.

"Нова пошта". У четвер-п'ятницю, 14-15 жовтня, відділення та адресна доставка "Нової пошти" працюватимуть по графіку, за яким працюють у суботу (може відрізнятися в залежності від відділення).

Нагадаємо, День захисника та захисниць України, 14 жовтня, у 2021 році випадає на четвер. У зв'язку з цим робочий день перенесено з п'ятниці, 15 жовтня, на суботу, 23 жовтня.

Таким чином, в Україні буде чотири вихідні дні поспіль - з 14 по 17 жовтня. Однак наступного тижня субота, 23 жовтня, буде робочою.

Відзначимо, Кабінет міністрів переніс у 2021 році три робочі дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня. По чотири вихідних дні буде на Різдво, на День незалежності та на Покрову.

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