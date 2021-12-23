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Как будет работать почта на Новый год и Рождество: график

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Украина, Четверг 23 декабря 2021 17:04
Как будет работать почта на Новый год и Рождество: график Фото: почтовые операторы изменили графики работы на новогодне-рождественские праздники (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Крупнейшие операторы почтовой связи обнародовали графики работы на новогодне-рождественские праздники. "Новая почта" уже определилась, что не будет работать 1 и 7 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы "Новой почты" и "Укрпошты".

Отделение и адресная доставка "Новой почты" будут работать по следующему графику:

  • 25 и 27 декабря - по обычному расписанию
  • 31 декабря - по графику, по которому работают в субботу (может отличаться в зависимости от отделения)
  • 1 и 7 января - отделения и курьеры не будут работать. Загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в эти дни, однако заранее загруженные посылки можно получить.
  • 3 января - по графику, по которому работают в воскресенье (может отличаться в зависимости от отделения)

С тем "Укрпочта" пока обнародовала график работы на Рождество по григорианскому календарю. По данным пресс-службы компании, 25 декабря будут работать только дежурные отделения.

В частности, в Киеве будут работать следующие отделения:

  • 01001, Киев 1, ул. Крещатик, 22 - 10:00 - 18:00, без перерыва;
  • 02002, Киев 2, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 - 10:00 - 18:00, без перерыва.
  • 03505 ДКД Киев просп. Воздухофлотский, 75 - 09:00 - 19:00 без перерыва
  • 02505 ДКД ТПС ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 - 09:00 - 19:00 без перерыва.

Напомним, в этом году Рождество выпадает на субботу (25 декабря). По закону, выходной день переносится на понедельник, 27 декабря. Выходными будут три дня подряд - с 25 по 27 декабря.

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