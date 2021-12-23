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Як працюватиме пошта на Новий рік та Різдво: графік

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Україна, Четвер 23 грудня 2021 17:04
Як працюватиме пошта на Новий рік та Різдво: графік Фото: поштові оператори змінили графіки роботи на новорічно-різдвяні свята (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Найбільші оператори поштового зв'язку оприлюднили графіки роботи на новорічно-різдвяні свята. "Нова пошта" вже визначилася, що не працюватиме 1 та 7 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби "Нової пошти" та "Укрпошти".

Відділення та адресна доставка "Нової пошти" працюватимуть за наступним графіком:

  • 25 та 27 грудня - за звичайним розкладом
  • 31 грудня - по графіку, за яким працюють у суботу (може відрізнятися в залежності від відділення)
  • 1 та 7 січня - відділення та кур’єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в ці дні, проте заздалегідь завантажені посилки можна отримати.
  • 3 січня - по графіку, за яким працюють у неділю (може відрізнятися в залежності від відділення)

Водночас "Укрпошта" поки що оприлюднила графік роботи на Різдво за григоріанським календарем. За даними прес-служби компанії, 25 грудня працюватимуть тільки чергові відділення.

Зокрема, в Києві працюватимуть наступні відділення:

  • 01001, Київ 1, вул. Хрещатик, 22, - 10:00 - 18:00, без перерви;
  • 02002, Київ 2, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 - 10:00 - 18:00, без перерви.
  • 03505 ДКД Київ просп. Повітрофлотський, 75 - 09:00 - 19:00 без перерви
  • 02505 ДКД ТПС вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 - 09:00 - 19:00 без перерви.

Нагадаємо, цього року Різдво випадає на суботу (25 грудня). Згідно із законом, вихідний день переноситься на понеділок, 27 грудня. Вихідними будуть три дні поспіль - з 25 по 27 грудня.

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