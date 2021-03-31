Как будет работать межгородской транспорт во время локдауна в Киеве: ответ КГГА

В Киеве с 5 апреля вводят усиленный карантин . В Киевской городской госсударственной администрации рассказали, как будет работать межгородской транспорт во время локдауна в столице.

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"На сегодняшний день никаких дополнительных ограничений для тех людей, которые будут добираться общественным транспортом из пригорода в столицу нет и не должно быть", - сообщил он.

По его словам, это регулируется Кабинетом министров.

Напомним, в Киеве ужесточенные ограничения будут действовать до 16 апреля. Но смягчение в более ранний срок возможно.

Также с 5 апреля в столице вводятся специальные пропуска для пассажиров общественного транспорта. Новые ограничения касаются и метро. Таким образом, будут перевозить только работников предприятий критически важной инфраструктуры.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, наиболее тяжелая ситуация наблюдается сегодня в Киеве и Одессе.