Как будет работать межгородской транспорт во время локдауна в Киеве: ответ КГГА

В Киеве с 5 апреля вводят усиленный карантин. В Киевской городской госсударственной администрации рассказали, как будет работать межгородской транспорт во время локдауна в столице.
Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.
По его словам, это регулируется Кабинетом министров.
"На сегодняшний день никаких дополнительных ограничений для тех людей, которые будут добираться общественным транспортом из пригорода в столицу нет и не должно быть", - сообщил он.
Напомним, в Киеве ужесточенные ограничения будут действовать до 16 апреля. Но смягчение в более ранний срок возможно.
Также с 5 апреля в столице вводятся специальные пропуска для пассажиров общественного транспорта. Новые ограничения касаются и метро. Таким образом, будут перевозить только работников предприятий критически важной инфраструктуры.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, наиболее тяжелая ситуация наблюдается сегодня в Киеве и Одессе.