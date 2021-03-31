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Як буде працювати міжміський транспорт під час локдауну у Києві: відповідь КМДА

Автор: Уляна Безпалько

У Києві з 5 квітня вводять посилений карантин. У Київській міській держадміністрації розповіли, як буде працювати міжміський транспорт під час локдауна в столиці.

Про це розповів у коментарі РБК-Україна перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, це регулюється Кабінетом міністрів.

"На сьогоднішній день ніяких додаткових обмежень для тих людей, які будуть добиратися громадським транспортом з передмістя в столиці немає і не повинно бути", - повідомив він.

Нагадаємо, в Києві посилені обмеження діятимуть до 16 квітня. Але пом'якшення в більш ранній термін можливо.

Також з 5 квітня в столиці вводяться спеціальні перепустки для пасажирів громадського транспорту. Нові обмеження стосуються і метро. Таким чином, будуть перевозити тільки працівників підприємств критично важливої інфраструктури.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, найбільш важка ситуація спостерігається сьогодні в Києві та Одесі.

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