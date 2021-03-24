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"Будет ответ": в России отреагировали на санкции Канады из-за Навального

Новина українською → Москва, Среда 24 марта 2021 19:32
"Будет ответ": в России отреагировали на санкции Канады из-за Навального Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Андрей Козловский

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона даст "соответствующий ответ" на санкции Канады. Их ввели в отношении девяти российских официальных лиц из-за отравления и приговора оппозиционеру Алексею Навальному.

Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщается, на вопрос журналистов, будет ли Москва симметрично реагировать на действия Оттавы, представитель Кремля сказал: "Будет соответствующий ответ".

Напомним, сегодня, 24 марта, правительство Канады ввело санкции в отношении руководителя ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, директора Росгвардии Виктора Золотова, начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина.

Также в санкционный список попали заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, руководители Федеральной службы исполнения наказаний и Генеральной прокуратуры Александр Калашников и Игорь Краснов.

Также РБК-Украина писало, что 2 марта ЕС ввел санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Ограничения распространяются на отдельных должностных лиц.

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