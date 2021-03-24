ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Буде відповідь": у Росії відреагували на санкції Канади через Навального

Новость на русском → Москва, Середа 24 березня 2021 19:32
"Буде відповідь": у Росії відреагували на санкції Канади через Навального Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Андрій Козловський

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона дасть "відповідь" на санкції Канади. Їх ввели у відношенні дев'яти російських офіційних осіб через отруєння і вирок опозиціонеру Олексію Навальному.

Про це повідомляє ТАСС.

Як повідомляється, на питання журналістів, чи буде Москва симетрично реагувати на дії Оттави, представник Кремля сказав: "Буде відповідь".

Нагадаємо, сьогодні, 24 березня, уряд Канади ввів санкції стосовно керівника ФСБ Олександра Бортникова, першого заступника глави адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка, директора Росгвардії Віктора Золотова, начальника управління президента з внутрішньої політики Андрія Ярина.

Також в санкційний список потрапили заступники міністра оборони Олексій Криворучко і Павло Попов, повпред в Сибірському федеральному окрузі Сергій Меняйло, керівники Федеральної служби виконання покарань і Генеральної прокуратури Олександр Калашников і Ігор Краснов.

Також РБК-Україна писало, що 2 березня ЄС ввів санкції проти Росії через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним. Обмеження поширюються на окремих посадових осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Канада
NEWS
Кличко назвав умову, при якій можуть ввести спецперепустки для транспорту
Кличко назвав умову, при якій можуть ввести спецперепустки для транспорту
DAILY
Ціна прощення. Як пройде податкова амністія в Україні і хто під неї потрапить
Ольга Шульгаспеціально для РБК-Україна Ціна прощення. Як пройде податкова амністія в Україні і хто під неї потрапить