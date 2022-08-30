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Що буде з опалювальним сезоном в Україні: експерт вказав на ризики

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Україна, Вівторок 30 серпня 2022 09:08
Що буде з опалювальним сезоном в Україні: експерт вказав на ризики Фото: опалювальний сезон в Україні може бути зірваний ракетними ударами Росії по ТЕЦ і ТЕС (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Основні ризики для опалювального сезону в Україні пов'язані навіть не із забезпеченням ресурсами, а з цілісністю самої інфраструктури для теплопостачання. З настанням холодів основною мішенню Росії можуть в першу чергу стати українські ТЕЦ і ТЕС.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зимовий фронт. Які виклики стоять перед Україною не тільки на полі бою".

"Навіть кілька не найточніших ракет можуть зруйнувати цю інфраструктуру, і її миттєво не відремонтуєш. Якщо агресор вдарить по декількох ТЕС або котельнях, то люди будуть змушені опалюватися електроенергією. А це спричинить постійні аварії на лінії електропередачі. Електромережі на такі навантаження, а тим більше в житлових будинках, не розраховані", - зазначив виконавчий директор CASE Україна Дмитро Боярчук.

Обсяги газу

Що стосується забезпечення України газом, то експерти не прогнозують катастрофічної ситуації. До війни ми споживали близько 30 млрд кубометрів на рік, з яких 20 - власного видобутку, а решта 10 - імпортували. Після нападу Росії використання газу промисловістю сильно скоротилося. При цьому обсяги його видобутку всередині країни залишаються приблизно на тому ж рівні, що і до війни. Це, в свою чергу, дозволяє знизити потреби в імпорті.

На кінець серпня в підземних сховищах України буде близько 13 млрд кубометрів газу. Кабінет міністрів хоче до опалювального сезону довести ці запаси до 19 млрд кубометрів. Однак і в "Нафтогазі", і експерти визнають, що це нереалістичне завдання, враховуючи вартість палива в Європі. Для імпорту мільярда кубометрів Україні знадобиться викласти близько 3 млрд доларів.

Так що, скоріш за все, запаси в сховищах будуть менше - в районі 15 млрд кубометрів. Це не буде критичним для проходження опалювального сезону, але на споживанні доведеться економити. За словами голови "Нафтогазу" Юрія Вітренка, температура в приміщеннях буде 17-18 градусів, що на чотири градуси нижче норми, йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Дениса Шмигаль заявив, що Україна готова до опалювального сезону 2022/2023 років на 75%. Головним ризиком є терористичні акти Росії на енергетичні об'єкти.

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