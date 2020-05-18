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Буде окрема платформа: у Кабміні розповіли, як мають намір повертати Крим

Новини » Політика     18.05.2020 - 14:52
Буде окрема платформа: у Кабміні розповіли, як мають намір повертати Крим
Фото: Олексій Резніков (facebook.com/alex reznikoff)

Питання Криму не будуть вирішуватися в рамках мінського процесу

Для повернення Криму українська сторона запропонує окрему платформу з участю міжнародних партнерів. Питання півострова не будуть вирішуватися в Мінську.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, Україна продовжує обговорювати питання повернення Криму з міжнародними партнерами. Він також додав, що для української влади питання Криму і Донбасу в однаковому пріоритеті.

"Щодо Криму буде окрема платформа, тому що наявний нині "Мінськ" створювався для вирішення питання Донбасу - для припинення військової агресії Росії проти України", - підкреслив Резніков.

Нагадаємо, раніше Резніков заявив, що реінтеграція окупованого Донбасу неможлива без національного інклюзивної діалогу. Крім того, він зазначив, що процес реінтеграції має бути прийнятий всією Україною.

Резніков також заявив, що представники Донбасу в Контактній групі повинні мати суспільну легітимність, щоб брати участь в її роботі. При цьому він виключив, що Україна буде враховувати думку інших сторін при відборі таких представників.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України КримАлексей Резников
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