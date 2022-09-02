Будет ли новое наступление на Киев: ответ западного аналитика

"Насчет белорусской армии - нет. Лукашенко - лояльный союзник, и он сделает все, что Путин его попросит, кроме отправки белорусской армии в Украину. Потому что его армия просто развалится", - сказал эксперт.

По его словам, Лукашенко знает, что есть ряд перебежчиков из Беларуси, которые уже воюют на украинской стороне. Есть целых два батальона белорусов, которые воюют за Украину.

"Поэтому он боится, что в случае атаки на Украину его армия развалится, он останется с несколькими тысячами лояльных сил и потом его сбросят. Как и у Путина, его главная цель - остаться у власти, ничто другое для Лукашенко значения не имеет", - считает Купер.

С другой стороны, отметил аналитик, "вам всегда нужно иметь в виду, что россияне могут попытаться ударить по Киеву и Западной Украине, если будут иметь такую возможность - им надо показать свою способность наносить удары по Украине".