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Западный аналитик объяснил, почему Путин не использует ядерное оружие

Новина українською →
Украина, Пятница 02 сентября 2022 08:58
Западный аналитик объяснил, почему Путин не использует ядерное оружие Фото: президент России Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Российский президент не отдает приказа на применение ядерного оружия в войне, поскольку боевые действия пока ведутся на украинской территории. Кроме того, он опасается, что его приказ не будет выполнен.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал австрийский военный аналитик Том Купер.

"У меня есть сомнения, что дойдет до использования ядерного оружия", - сказал он.

По его словам, на это есть несколько причин.

"Путин пойдет на это, если у него будут правовые основания, как много раз объявлялось - "угроза территориальной целостности РФ". Оккупированные территории Украины - не часть России. По Крыму ситуация может выглядеть несколько иной, увидим", - добавил эксперт.

При этом Купер отметил, что цепочка команд между Путиным и тем, кто напрямую нажмет на "кнопку" - достаточно длинная и сложная.

"Если Путин скажет "запускайте", скажем, по Киеву, есть 20 человек, которые должны подтвердить это, перед тем как последний из них нажмет кнопку. И я довольно уверен, что Путин боится, что кто-то в этой цепочке команд откажется выполнять приказ, и тогда он окажется в беде", - считает аналитик.

Напомним, австрийский военный аналитик Том Купер в интервью РБК-Украина заявил, что даже полного завоевания Украины президенту РФ Владимиру Путину будет недостаточно, так как Запад не признает этого, не даст ему статуса сверхдержавы. В результате российский лидер останется ни с чем.

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