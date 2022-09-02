Чи буде новий наступ на Київ: відповідь західного аналітика

"Щодо білоруської армії - ні. Лукашенко - лояльний союзник, і він зробить все, що Путін його попросить, крім відправки білоруської армії в Україну. Оскільки його армія просто розвалиться", - сказав експерт.

За його словами, Лукашенко знає, що є ряд перебіжчиків з Білорусі, які вже воюють на українській стороні. Є цілих два батальйони білорусів, які воюють за Україну.

"Тому він боїться, що в разі атаки на Україну його армія розвалиться, він залишиться з кількома тисячами лояльних сил і потім його скинуть. Як і у Путіна, його головна мета - залишитися при владі, нічого іншого для Лукашенка значення не має", - вважає Купер.

З іншого боку, зазначив аналітик, "вам завжди потрібно мати на увазі, що росіяни можуть спробувати вдарити по Києву і Західній Україні, якщо будуть мати таку можливість - їм треба показати свою здатність наносити удари по Україні".