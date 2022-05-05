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Не будет иметь легитимности. Шольц и Байден не признают изменение границ Украины

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры. Затронули вопрос войны на территории Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Oldenburger Onlinezeitung.

Во время переговоров стороны подняли вопрос войны Российской Федерации против Украины. Обсудили поддержку Украины и согласились, что наша страна должна и в дальнейшем получать существенную, а также постоянную поддержку в борьбе с оккупантами.

По их мнению Россия должна немедленно прекратить военные действия на территории Украины, вывести свои войска и восстановить территориальную целостность нашей страны.

"Канцлер и американский президент подчеркнули, что они не признают никакие шаги, которые будут идти вразрез с территориальными суверенитетом и целостностью Украины и что эти шаги не получат никакой легитимности. Они решительно осудили последние высказывания российского руководства по дискредитации демократически легитимного украинского руководства", - заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

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