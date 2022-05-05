Не матиме легітимності. Шольц та Байден не визнають зміну кордонів України

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Oldenburger Onlinezeitung .

Під час переговорів сторони порушили питання війни Російської Федерації проти України. Обговорили підтримку України та погодились, що наша країна повинна й надалі отримувати суттєву та постійну підтримку у боротьбі з окупантами.

На їх думку Росія повинна негайно припинити військові дії на території Україна, вивести свої війська й відновити територіальну цілісність нашої країни.

"Канцлер і американський президент наголосили, що вони не визнають жодних кроків, які йтимуть урозріз із територіальними суверенітетом і цілісністю України і що ці кроки не отримають жодної легітимності. Вони рішуче засудили останні висловлювання російського керівництва щодо дискредитації демократично легітимного українського керівництва", - заявив представник кабміну ФРН Штеффен Хебештрайт.