Что будет с курсом гривны к доллару на этой неделе: прогноз аналитика

Как отметил аналитик, общее снижение остроты заявлений о возможной агрессии России и активизация продавцов валюты позволили курсу гривны укрепиться на 2% за прошедшую неделю. Поэтому с начала года гривна ослабла по отношению к доллару на умеренные 3,1% и укрепилась на 2,7% по сравнению с пиковым падением, зафиксированным 27 января этого года.

"Увеличение предложения при общем уменьшении объема торгов свидетельствует об уменьшении опасений дальнейшей эскалации агрессии России и снижении девальвационных ожиданий. Поэтому экспортеры увеличили присутствие на валютном рынке, тогда как спрос игроков, агрессивно покупавших валюту, уже был удовлетворен. Нерезиденты даже сбавили темпы выхода из ОВГЗ, поэтому и с их стороны спрос на валюту тоже снизился", - сообщил он.

Котович отметил, что сбалансированность валютного рынка улучшилась, общие объемы торгов уменьшились, а объем предложения вырос и даже преобладал над спросом. Особенно это было заметно в прошлый понедельник, когда НБУ выкупил с рынка 178 млн долларов в резервы. Всего за неделю в резервы было выкуплено почти 334 млн долларов иностранной валюты.