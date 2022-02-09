Що буде з курсом гривні до долара цього тижня: прогноз аналітика

Як зазначив аналітик, загальне зниження гостроти заяв про можливу агресію Росії й активізація продавців валюти дозволили курсу гривні посилитися на 2% за минулий тиждень. Тож із початку року гривня ослабла відносно долара на помірні 3,1% та укріпилася на 2,7% порівняно із піковим падінням, зафіксованим 27 січня цього року.

"Збільшення пропозиції при загальному зменшенні обсягу торгів свідчить про зменшення побоювань подальшої ескалації агресії Росії і зниження девальваційних очікувань. Тому експортери збільшили присутність на валютному ринку, тоді як попит гравців, що агресивно купували валюту, вже було задоволено. Нерезиденти навіть зменшили темпи виходу з ОВДП, тож і з їхнього боку попит на валюту теж знизився", - повідомив він.

Котович наголосив, що збалансованість валютного ринку покращилася, загальні обсяги торгів зменшилися, а обсяг пропозиції зріс і навіть переважав попит. Особливо це було помітно минулого понеділка, коли НБУ викупив із ринку 178 млн доларів у резерви. Всього за тиждень у резерви було викуплено майже 334 млн доларів іноземної валюти.