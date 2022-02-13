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Что будет с курсом доллара: прогноз аналитика на неделю

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Украина, Воскресенье 13 февраля 2022 08:20
Что будет с курсом доллара: прогноз аналитика на неделю Фото: курс доллара может составить 28,0 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В течение ближайшей недели незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, а минувшую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,4-1,4%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,27 до 27,88 грн (-1,4%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 28,12/28,14 до 28,00/28,02 грн (-0,4%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 28,01/28,25 до 27,90/28,13 грн (-0,4%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%.

Как напомнил аналитик, миссия МВФ в Украине по вопросам второго пересмотра программы stand-by может пройти в первом квартале этого года, как и планировалось, сообщил глава отдела коммуникаций МВФ Джерри Райс. Миссия состоится "при условии, что будет достигнут достаточный прогресс для достижения целей программы", уточнил он. Точная дата работы миссии будет объявлена позже. Райс добавил, что МВФ следит за развитием событий в Украине и надеется на снижение напряженности.

По прогнозу банкиров, курс доллара в 2022 году ожидается в коридоре 26-28 гривен. Аналитики банков учитывают различные факторы, которые влияют на валютный рынок.

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