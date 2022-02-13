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Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на тиждень

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Україна, Неділя 13 лютого 2022 08:20
Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на тиждень Фото: курс долара може скласти 28,0 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Протягом найближчого тижня незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,9 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, а минулий тиждень курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,4-1,4%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, знизився з 28,27 до 27,88 грн (-1,4%). Попит / Пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 28,12/28,14 до 28,00/28,02 грн (-0,4%).

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 28,01/28,25 до 27,90 / 28,13 грн (-0,4%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,8%.

Як нагадав аналітик, місія МВФ в Україні з питань другого перегляду програми stand-by може пройти в першому кварталі цього року, як і планувалося, повідомив глава відділу комунікацій МВФ Джеррі Райс. Місія відбудеться "за умови, що буде досягнутий достатній прогрес для досягнення цілей програми", уточнив він. Точна дата роботи місії буде оголошена пізніше. Райс додав, що МВФ стежить за розвитком подій в Україні і сподівається на зниження напруженості.

За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 гривень. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок.

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