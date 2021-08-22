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Что будет курсом доллара: прогноз аналитика на неделю

Автор: Александр Белоус

В течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,65 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю официальный курс доллара к гривне и курс на наличном рынке незначительно снизились, а на межбанке по итогам недели курс не изменился.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,77 до 26,65 грн (-0,4%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время не изменились и остались на уровне 26,65/26,67 грн. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,65/26,85 до 26,62/26,81 (-0,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

"Столь незначительное движение курсов по итогам недели свидетельствует о том, что рынок нашел свое временное равновесие вблизи текущих уровней, и еще какое-то время будет на них оставаться", - добавил он.

Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. При этом прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

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