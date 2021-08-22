Що буде курсом долара: прогноз аналітика на тиждень

Протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,65 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,6/26,8 грн.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.
Як зазначив аналітик, за минулий тиждень офіційний курс долара до гривні і курс на готівковому ринку незначно знизилися, а на міжбанку за підсумками тижня курс не змінився.
Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, знизився з 26,77 до 26,65 грн (-0,4%). Попит / Пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час не змінилися і залишилися на рівні 26,65/26,67 грн. Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 26,65/26,85 до 26,62 / 26,81 (-0,1%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.
"Такий незначний рух курсів за підсумками тижня свідчить про те, що ринок знайшов свою тимчасову рівновагу поблизу поточних рівнів, і ще якийсь час буде на них залишатися", - додав він.
Нагадаємо, в законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. При цьому прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.