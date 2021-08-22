Що буде курсом долара: прогноз аналітика на тиждень

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень офіційний курс долара до гривні і курс на готівковому ринку незначно знизилися, а на міжбанку за підсумками тижня курс не змінився.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, знизився з 26,77 до 26,65 грн (-0,4%). Попит / Пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час не змінилися і залишилися на рівні 26,65/26,67 грн. Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 26,65/26,85 до 26,62 / 26,81 (-0,1%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.

"Такий незначний рух курсів за підсумками тижня свідчить про те, що ринок знайшов свою тимчасову рівновагу поблизу поточних рівнів, і ще якийсь час буде на них залишатися", - додав він.