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Что будет с курсом доллара: прогноз аналитика на начало ноября

Автор: Александр Белоус

В течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,25 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,2/26,4 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправленно.

"Незначительное и разнонаправленное изменение курса за неделю свидетельствует о том, что доллар к гривне нашел свое временное равновесие вблизи текущих значений", - сказал он.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,20 до 26,33 грн (+0,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 26,28/26,30 до 26,25/26,27 грн (-0,1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках изменились за неделю с 26,23/26,43 до 26,25/26,43 грн (+0,1%/--). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7% за счет роста курса покупки при сохранении курса продажи.

Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

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