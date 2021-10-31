RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на початок листопада

Автор: Олександр Білоус

Протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,25 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,2/26,4 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився незначно і різноспрямовано.

"Незначна і різноспрямована зміна курсу за тиждень свідчить про те, що долар до гривні знайшов свою тимчасову рівновагу поблизу поточних значень", - сказав він.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, виріс з 26,20 до 26,33 грн (+0,5%). Попит / Пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 26,28/26,30 до 26,25/26,27 грн (-0,1%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках змінилися за тиждень з 26,23/26,43 до 26,25/26,43 грн (+0,1%/--). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 0,8% до 0,7% за рахунок зростання курсу покупки при збереженні курсу продажу.

Зазначимо, у законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс гривніКурс НБУ