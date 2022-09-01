Что будет с курсом доллара осенью: прогноз эксперта

Эксперт отметил, что ситуация остается в режиме фиксированного курса. Сделки на межбанке идут близко к верхнему пределу коридора 36.85-36.93. НБУ продолжает продавать валюту из резервов, чтобы обеспечить потребности рынка. Наличный рынок стабилизировался в диапазоне 40.50–40.90.

"Судя по комментариям представителей НБУ, в ближайшее время текущий подход сохранится, но по мере того, как мы будем приближаться к отопительному сезону, спрос на валюту и соответственно потребность в продаже со стороны НБУ будет увеличиваться", - считает Крохмаль.

Как отметил эксперт, от планов внедрения дополнительного налога на импорт, который должен уменьшить давление на гривну, пока отказались. Бюджет при этом до сих пор нуждается в эмиссионной поддержке со стороны НБУ. А ставки по ОВГЗ пока не компенсируют обесценивание гривны из-за инфляции.

"Это все создает девальвационные настроения, которые до конца года могут сбыться в соответствующих решениях НБУ. Особенно если финансовой поддержки мирового сообщества не будет хватать на компенсацию текущих расходов бюджета и покрытие дефицита платежного баланса", - считает казначей.

Доллар против евро: кто кого

Доллар, по мнению Крохмаля, вероятно, продолжит укрепление против евро.

Во-первых, европейская экономика продолжает страдать от прямых негативных последствий войны в регионе, в частности кризиса на энергетическом рынке. Во-вторых, ФРС США выразили стойкое намерение продолжать борьбу с инфляцией, из-за чего не исключено дальнейшее повышение ставок.

"Европейский центральный банк также повышает ключевую ставку, но "отстает", что будет делать доллар более привлекательным", - резюмировал эксперт.

Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко предупредил о катастрофических последствиях инфляции в случае продолжения "печати" гривны для финансирования дефицита бюджета.

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