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Что будет курсом доллара и евро в начале осени: прогноз аналитика на сентябрь

Автор: Александр Белоус

В сентябре курс доллара может стабилизироваться вблизи нынешних уровней, а евро может умеренно снизиться из-за перспектив его ослабления на мировом рынке. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,6-27,1 грн, евро - в диапазоне 31,2-31,8 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, укрепление гривны в августе во многом связано с благоприятной внешнеторговой конъюнктурой и уплатой бизнесом квартальных налогов.

"Положительно сказалось и распределение МВФ специальных прав заимствования (SDR), которое позволило нарастить международные резервы до 31,5 млрд долларов, максимального значения за девять лет", - подчеркнул Иосуб.

Аналитик напомнил, что в августе гривна вновь укрепилась как к доллару (девятый месяц подряд, с декабря прошлого года), так и к евро (четвертый месяц подряд, с мая). "Впрочем, укрепление к доллару было весьма скромным", - добавил он.

Судя по официальным курсам, установленным НБУ, доллар за месяц снизился с 26,8867 до 26,8601 грн (-0,1%). Курс евро испытал более заметное давление, он за это же время снизился с 31,9239 до 31,6963 грн (-1,2%). Более заметное по сравнению с долларом снижение европейской валюты связано со снижением евро по отношению к доллару на мировом валютном рынке. Так, за месяц валютная пара EURUSD снизилась с 1,1870 до 1,1800 (-0,6%).

При этом с начала года доллар снизился к гривне на 5,0%, а евро подешевел к национальной валюте на 8,8%. Среди валют стран бывшего СССР гривна занимает второе место по укреплению к доллару с начала года после армянского драма. По укреплению в августе гривна заняла третье место, пропустив вперед молдавский лей и грузинский лари, добавил аналитик.

Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. При этом прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

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