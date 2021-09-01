Що буде курсом долара і євро на початку осені: прогноз аналітика на вересень

Як зазначив аналітик, зміцнення гривні в серпні багато в чому пов'язано зі сприятливою зовнішньоторговельною кон'юнктурою і сплатою бізнесом квартальних податків.

"Позитивно позначився і розподіл МВФ спеціальних прав запозичення (SDR), який дозволив наростити міжнародні резерви до 31,5 млрд доларів, максимального значення за дев'ять років", - підкреслив Іосуб.

Аналітик нагадав, що в серпні гривня знову зміцнилася як до долара (дев'ятий місяць поспіль, з грудня минулого року), так і до євро (четвертий місяць поспіль, з травня). "Втім, зміцнення до долара було вельми скромним", - додав він.

Судячи з офіційних курсів, встановлених НБУ, долар за місяць знизився з 26,8867 до 26,8601 грн (-0,1%). Курс євро відчув більш помітний тиск, він за цей же час знизився з 31,9239 до 31,6963 грн (-1,2%). Більш помітне в порівнянні з доларом зниження європейської валюти пов'язане зі зниженням євро по відношенню до долара на світовому валютному ринку. Так, за місяць валютна пара EURUSD знизилася з 1,1870 до 1,1800 (-0,6%).

При цьому з початку року долар знизився до гривні на 5,0%, а євро подешевшав до національної валюти на 8,8%. Серед валют країн колишнього СРСР гривня займає друге місце по зміцненню до долара з початку року після вірменського драма. По зміцненню в серпні гривня посіла третє місце, пропустивши вперед молдавський лей і грузинський ларі, додав аналітик.