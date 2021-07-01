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Что будет курсом доллара и евро в июле: прогноз аналитика

Автор: Александр Белоус

В июле снижение курса доллара и евро к гривне продолжится. С высокой вероятностью евро продолжить дешеветь по отношению к доллару, а значит, он снизится к гривне сильнее американской валюты.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,6-27,1 грн, евро - в диапазоне 30,9-31,6 грн", - сказал он.

Как отметил аналитик, в июне гривна укрепилась как к доллару (седьмой месяц подряд, с декабря прошлого года), так и к евро (второй месяц подряд). Судя по официальным курсам, установленным НБУ, доллар за месяц снизился с 27,5004 до 27,1763 грн (-1,2%). Курс евро за это же время снизился с 33,3896 до 32,3018 грн (-3,3%). Более сильное по сравнению с долларом снижение европейской валюты связано с падением евро по отношению к доллару на мировом валютном рынке. Так, за месяц валютная пара EURUSD снизилась с 1,2140 до 1,1890 (-2,1%).

При этом с начала года доллар снизился к гривне на 3,9%, а евро подешевел к национальной валюте на 7,0%. Среди валют стран бывшего СССР гривна занимает второе место по укреплению к доллару с начала года после армянского драма, констатировал аналитик Альпари.

"Укрепление гривны во многом связано с благоприятной внешней конъюнктурой – высокими мировыми ценами на многие позиции украинского экспорта, включая руду, металлы, аграрную продукцию. Кроме этого, сохраняется высокий спрос нерезидентов на облигации внутреннего госзайма", - добавил он.

Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. При этом прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

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