Що буде курсом долара і євро в липні: прогноз аналітика

У липні зниження курсу долара і євро до гривні продовжуватися. З високою ймовірністю євро продовжити дешевшати по відношенню до долара, а значить, він знизиться до гривні сильніше американської валюти.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.
"До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,6 - 27,1 грн, євро - в діапазоні 30,9 - 31,6 грн", - сказав він.
Як зазначив аналітик, в червні гривня зміцнилася як до долара (сьомий місяць поспіль, з грудня минулого року), так і до Євро (другий місяць поспіль). Судячи з офіційних курсів, встановлених НБУ, долар за місяць знизився з 27,5004 до 27,1763 грн (-1,2%). Курс євро за цей же час знизився з 33,3896 до 32,3018 грн (-3,3%). Більш сильне в порівнянні з доларом зниження європейської валюти пов'язане з падінням євро по відношенню до долара на світовому валютному ринку. Так, за місяць валютна пара EURUSD знизилася з 1,2140 до 1,1890 (-2,1%).
При цьому з початку року долар знизився до гривні на 3,9%, а євро подешевшав до національної валюти на 7,0%. Серед валют країн колишнього СРСР гривня займає друге місце по зміцненню до долара з початку року після вірменського драма, констатував аналітик Альпарі.
"Зміцнення гривні багато в чому пов'язано зі сприятливою зовнішньою кон'юнктурою - високими світовими цінами на багато позицій українського експорту, включаючи руду, метали, аграрну продукцію. Крім цього, зберігається високий попит нерезидентів на облігації внутрішньої держпозики", - додав він.
Нагадаємо, в законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. При цьому прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.