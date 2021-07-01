Що буде курсом долара і євро в липні: прогноз аналітика

"До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,6 - 27,1 грн, євро - в діапазоні 30,9 - 31,6 грн", - сказав він.

Як зазначив аналітик, в червні гривня зміцнилася як до долара (сьомий місяць поспіль, з грудня минулого року), так і до Євро (другий місяць поспіль). Судячи з офіційних курсів, встановлених НБУ, долар за місяць знизився з 27,5004 до 27,1763 грн (-1,2%). Курс євро за цей же час знизився з 33,3896 до 32,3018 грн (-3,3%). Більш сильне в порівнянні з доларом зниження європейської валюти пов'язане з падінням євро по відношенню до долара на світовому валютному ринку. Так, за місяць валютна пара EURUSD знизилася з 1,2140 до 1,1890 (-2,1%).

При цьому з початку року долар знизився до гривні на 3,9%, а євро подешевшав до національної валюти на 7,0%. Серед валют країн колишнього СРСР гривня займає друге місце по зміцненню до долара з початку року після вірменського драма, констатував аналітик Альпарі.

"Зміцнення гривні багато в чому пов'язано зі сприятливою зовнішньою кон'юнктурою - високими світовими цінами на багато позицій українського експорту, включаючи руду, метали, аграрну продукцію. Крім цього, зберігається високий попит нерезидентів на облігації внутрішньої держпозики", - додав він.