Что будет курсом доллара и евро в августе: прогноз аналитика

Как напомнил аналитик, в июле гривна укрепилась как к доллару (восьмой месяц подряд, с декабря прошлого года), так и к евро (третий месяц подряд, с марта). Судя по официальным курсам, установленным НБУ, доллар за месяц снизился с 27,1763 до 26,8867 грн (-1,1%). Курс евро за это же время снизился с 32,3018 до 31,9239 грн (-1,2%).

По его словам, чуть более сильное по сравнению с долларом снижение европейской валюты связано со снижением евро по отношению к доллару на мировом валютном рынке. Так, за месяц валютная пара EUR/USD незначительно снизилась с 1,1890 до 1,1870 (-0,1%).

При этом с начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел к национальной валюте на 8,1%. Среди валют стран бывшего СССР гривна занимает второе место по укреплению к доллару с начала года после армянского драма. По укреплению в июле гривна заняла четвертое место, пропустив вперед армянский драм, белорусский рубль и грузинский лари.

"Укрепление гривны во многом связано с благоприятной внешней конъюнктурой - высокими мировыми ценами на многие позиции украинского экспорта, включая руду, металлы, аграрную продукцию. Кроме этого, сохраняется высокий спрос нерезидентов на облигации внутреннего госзайма", - констатировал Иосуб.

Положительно на курсе сказались планы по доразмещению еврооблигаций на 0,5 млрд долларов. А также информация об эмиссии МВФ среди своих членов специальных прав заимствования (SDR), в результате которой Украина может пополнить в сентябре свои международные активы на сумму примерно 2,9 млрд долларов. При этом население остается крупным чистым продавцом валюты, добавил аналитик.