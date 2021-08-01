Що буде курсом долара і євро в серпні: прогноз аналітика

Як нагадав аналітик, в липні гривня зміцнилася як до долара (восьмий місяць поспіль, з грудня минулого року), так і до євро (третій місяць поспіль, з березня). Судячи з офіційних курсів, встановлених НБУ, долар за місяць знизився з 27,1763 до 26,8867 грн (-1,1%). Курс євро за цей же час знизився з 32,3018 до 31,9239 грн (-1,2%).

За його словами, трохи більш сильне в порівнянні з доларом зниження європейської валюти пов'язане зі зниженням євро по відношенню до долара на світовому валютному ринку. Так, за місяць валютна пара EUR / USD незначно знизилася з 1,1890 до 1,1870 (-0,1%).

При цьому з початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав до національної валюти на 8,1%. Серед валют країн колишнього СРСР гривня займає друге місце по зміцненню до долара з початку року після вірменського драма. По зміцненню в липні гривня посіла четверте місце, пропустивши вперед вірменський драм, Білоруський рубль і грузинський ларі.

"Зміцнення гривні багато в чому пов'язано зі сприятливою зовнішньою кон'юнктурою - високими світовими цінами на багато позицій українського експорту, включаючи руду, метали, аграрну продукцію. Крім цього, зберігається високий попит нерезидентів на облігації внутрішньої держпозики", - констатував Іосуб.

Позитивно на курсі позначилися плани по дорозміщенню єврооблігацій на 0,5 млрд доларів. А також інформація про емісію МВФ серед своїх членів спеціальних прав запозичення (SDR), в результаті якої Україна може поповнити у вересні свої міжнародні активи на суму приблизно 2,9 млрд доларів. При цьому населення залишається великим чистим продавцем валюти, додав аналітик.