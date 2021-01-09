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Что будет с курсом доллара в 2021: в Раде сделали прогноз

Автор: РБК-Украина

Курс доллара по отношению к украинской гривне в 2021 году вряд ли сильно изменится. На сегодня нет оснований прогнозировать резкое подорожание доллара.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, в 2021 году не предвидится резких скачков валютного курса.

"Если говорить о прогнозе курса гривны на этот год, то никаких оснований говорить о головокружительных изменениях в курсе валют у нас нет", - отметил Гетманцев.

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Он подчеркнул, что Украина накопила достаточно большие международные резервы, а инфляция по итогам прошлого года составила примерно 4%.

Напомним, ранее сообщалось, что курс доллара к гривне за 2020 год вырос на 19,4%. На конец 2019 года он составлял 23,68 гривен.

Отметим, бюджет Украины на 2021 год рассчитан, исходя из среднегодового обменного курса 29,1 гривен за доллар. На основании этого курса рассчитаны доходы государственного бюджета, в частности, от акцизов и таможенных сборов.

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Новости Украины Верховная РадаДаниил ГетманцевКурс доллара