"Будет историей успеха": Кулеба о визите Зеленского в США
Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал визит президента Владимира Зеленского в США. Он назвал это событие "историей успеха".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД на брифинге.
"Будет историей успеха, будут конкретные договоренности...визит такого уровня это очень сложная задача, ведется очень системная работа", - сказал он.
Напомним, в начале июня Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом.
Впоследствии в Офисе президента перенос даты визита Зеленского в США назвали "рабочей ситуацией".
Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский назвал темы, которые планирует обсудить с американским лидером Джо Байденом.