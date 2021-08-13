"Буде історією успіху": Кулеба про візит Зеленського в США
Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував візит президента Володимира Зеленського в США. Він назвав цю подію "історією успіху".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС на брифінгу.
"Буде історією успіху, будуть конкретні домовленості...візит такого рівня це дуже складна задача, ведеться дуже системна робота", - сказав він.
Нагадаємо, на початку червня Байден запросив Зеленського відвідати Білий дім.
Згодом в Офісі президента перенесення дати візиту Зеленського до США назвали "робочою ситуацією".
Додамо, що президент України Володимир Зеленський назвав теми, які планує обговорити з американським лідером Джо Байденом.