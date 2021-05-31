UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Будет играть еще два года: Пятов продлил контракт с "Шахтером"

Автор: Дмитрий Левицкий

Легендарный голкипер сборной Украины Андрей Пятов решил продлить контракт с футбольным клубом "Шахтер". Пятов будет играть за "горняков" еще два года.

Об этом сообщила пресс-служба "Шахтера".

"Пролонгированное соглашение будет действовать еще два года - до конца сезона 2022/23", - заявили в клубе.

Пятов выступает за "Шахтер" с лета 2007 года. Голкипер провел уже 14 сезонов и вместе с "горняками" стал обладателем 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионских, 8 Кубков и 7 Суперкубков Украины.

"Пятов с 468 матчами входит в топ-3 гвардейцев клуба. Больше только в активе Дарио Срны (536) и Михаила Соколовского (485). На сегодня у Андрея 213 официальных игр, в которых он оставил ворота "Шахтера" сухими", - добавили в клубе.

Напомним, накануне Пятов анонсировал завершение карьеры в сборной Украины. Пятов планирует покинуть "желто-синих" после Евро-2020.

Добавим, 25 мая "Шахтер" подписал контракт с новым тренером. "Горняков" теперь будет тренировать итальянский специалист.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ШахтерконтрактФутбол