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Гратиме ще два роки: Пятов продовжив контракт з "Шахтарем"

Автор: Дмитро Левицький

Легендарний голкіпер збірної України Андрій Пятов вирішив продовжити контракт з футбольним клубом "Шахтар". Пятов гратиме за "гірників" ще два роки.

Про це повідомила прес-служба "Шахтаря".

"Пролонгована угода буде діяти ще два роки - до кінця сезону 2022/23", - заявили у клубі.

Пятов виступає за "Шахтар" з літа 2007 року. Голкіпер провів вже 14 сезонів і разом з "гірниками" став володарем 26 трофеїв: Кубок УЄФА, 10 чемпіонських, 8 Кубків і 7 суперкубків України.

"Пятов з 468 матчами входить в топ-3 гвардійців клубу. Більше тільки в активі Даріо Срни (536) і Михайла Соколовського (485). На сьогодні в Андрія 213 офіційних ігор, в яких він залишив ворота "Шахтаря" сухими", - додали в клубі.

Нагадаємо, напередодні Пятов анонсував завершення кар'єри у збірній України. Пятов планує залишити "жовто-синіх" після Євро-2020.

Додамо, 25 травня "Шахтар" підписав контракт з новим тренером. "Гірників" тепер тренуватиме італійський фахівець.

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