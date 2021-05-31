Гратиме ще два роки: Пятов продовжив контракт з "Шахтарем"

Легендарний голкіпер збірної України Андрій Пятов вирішив продовжити контракт з футбольним клубом "Шахтар". Пятов гратиме за "гірників" ще два роки.

"Пролонгована угода буде діяти ще два роки - до кінця сезону 2022/23", - заявили у клубі.

Пятов виступає за "Шахтар" з літа 2007 року. Голкіпер провів вже 14 сезонів і разом з "гірниками" став володарем 26 трофеїв: Кубок УЄФА, 10 чемпіонських, 8 Кубків і 7 суперкубків України.

"Пятов з 468 матчами входить в топ-3 гвардійців клубу. Більше тільки в активі Даріо Срни (536) і Михайла Соколовського (485). На сьогодні в Андрія 213 офіційних ігор, в яких він залишив ворота "Шахтаря" сухими", - додали в клубі.