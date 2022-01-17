Буде ще один візит. Нормандський формат спробують оживити на рівні міністрів, - Кулеба

Найближчим часом міністри закордонних справ Німеччини та Франції Анналена Бербок і Жан Ів Ле Дріан відвідають Україну. Цього разу сторони спробують активізувати нормандський формат на міністерському рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ України та Німеччини - Дмитра Кулеби та Анналени Бербок.

"Скоро відбудеться ще один візит, французький наш колега Жан Ів Ле-Дріан приїде сюди разом з Анналеною до України. У нас буде тристороння зустріч, на ній ми детально обговоримо перспективи зустрічі міністрів закордонних справ нормандського формату, всіх чотирьох... Коли ми зустрінемося втрьох, то оцінимо перспективи відновлення повноцінного нормандського формату на рівні міністрів", - зазначив український міністр.

Він також підкреслив, що переговори на рівні політичних радників активізувалися, але про дати наступних зустрічей поки рано говорити.