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Что будет с экономикой Украины в 2022 году: прогноз агентства Moody's

Фото: агентство Moody's ожидает падение ВВП Украины в 2022 году на 35% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международное агентство Moody's прогнозирует падение экономики Украины в 2022 году на 35%. Российское вторжение нанесет стране необратимые потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

"Moody's ожидает, что военный конфликт будет более затяжным, чем первоначально предполагалось. Агентство прогнозирует, что реальный ВВП резко сократится примерно на 35% в 2022 году, учитывая большие человеческие жертвы, значительный ущерб производственному потенциалу и инфраструктуре Украины, а также очень большое перемещение населения", - говорится в сообщении.

По оценкам Moody's, на те регионы, где идут боевые действия или которые оккупированы российскими войсками, до вторжения приходилось около 20% ВВП Украины, учитывая концентрацию сельскохозяйственной и промышленной деятельности.

Moody's ожидает, что обстрелы продолжат сдерживать восстановление значительной экономической активности до конца года.

В то время как Moody's ожидает, что экономика начнет постепенно восстанавливаться с 2023 года, вторжение России, вероятно, приведет к некоторым необратимым потерям ВВП, даже если будет оказана значительная внешняя поддержка для помощи в восстановлении.

Напомним, международное агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги правительства Украины с Caa2 до Caa3. Moody's также изменило на негативный прогноз рейтингов, находящихся на пересмотре.

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